مسؤول بارز في الحكومة: يطلق تحذيرات مهمة و خطيرة بشأن مرض جديد يهدد الأطفال بعد 14عاماً من الإعلان عن خلوه في اليمن

السبت 19 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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حذر مسؤول حكومي ، اليوم السبت، من عودة ظهور مرض يهدد الأطفال في اليمن، بعد 14 عاماً من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.

وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمنية، د. عبد الرقيب الحيدري، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة"، وأضاف أن "الحوثيين منعوا لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عديدة".

واعتبر "معاودة ظهور الفيروس تحدياً جديداً لليمن"، محملاً جماعة الحوثيين "المسؤولية"، ودعا المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير".

في السياق، أفاد مصدر طبي في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة الحوثي" في صنعاء "، بـ"تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال في محافظة صعدة (الحدودية مع السعودية)".

وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، د. أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، عن موجات تفشي لمرض شلل الأطفال في اليمن.

وقال البيان، "إن حالات وباء شلل الأطفال المتحور التي تمّ تأكيدها مؤخراً في اليمن والسودان هي من عواقب تدنّي مستويات المناعة المتزايد بين الأطفال".