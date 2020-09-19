الحكومة اليمنية: تخرج عن صمتها وتوجه دعوة مهمة وعاجلة لإيران مسؤول بارز في الحكومة: يطلق تحذيرات مهمة و خطيرة بشأن مرض جديد يهدد الأطفال بعد 14عاماً من الإعلان عن خلوه في اليمن أ ف ب: ”الانتقالي الجنوبي“ يعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن ترامب يمنح زعيما خليجيا ارفع واندر وسام في الولايات المتحدة الأمريكية عاجل: انهيار جديد للريال اليمني والدولار يحقق أعلى صعود له ومصادر مصرفية تكشف آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن تقرير غربي يكشف عن مخاطر جسيمة تنتظر اليمن بعد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل تفاصيل مكالمة عسكرية بين نائب الرئيس واللواء امين العكيمي وفاة لاعب رياضي بعد إصابته برصاصة خلال تشييع جنازة معارك عنيفة جنوب مأرب وقوات ”الشرعية“ تنفذ عملية عسكرية محكمة والعشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن الجهة الرئيسية التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت
حذر مسؤول حكومي ، اليوم السبت، من عودة ظهور مرض يهدد الأطفال في اليمن، بعد 14 عاماً من الإعلان عن خلو البلاد من الفيروس.
وقال الوكيل المساعد لوزارة الصحة اليمنية، د. عبد الرقيب الحيدري، عبر حسابه على "تويتر"، إن "مرض شلل الأطفال عاود الظهور في كل من محافظتي صعدة وحجة"، وأضاف أن "الحوثيين منعوا لقاح شلل الأطفال عن المحافظتين لمرات عديدة".
واعتبر "معاودة ظهور الفيروس تحدياً جديداً لليمن"، محملاً جماعة الحوثيين "المسؤولية"، ودعا المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤوليته تجاه هذا الخطر الكبير".
في السياق، أفاد مصدر طبي في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة الحوثي" في صنعاء "، بـ"تسجيل 16 حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال في محافظة صعدة (الحدودية مع السعودية)".
وأعلنت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، في بيان مشترك صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، د. أحمد المنظري، والمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد شيبان، عن موجات تفشي لمرض شلل الأطفال في اليمن.
وقال البيان، "إن حالات وباء شلل الأطفال المتحور التي تمّ تأكيدها مؤخراً في اليمن والسودان هي من عواقب تدنّي مستويات المناعة المتزايد بين الأطفال".