عاجل: انهيار جديد للريال اليمني والدولار يحقق أعلى صعود له ومصادر مصرفية تكشف آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن

الجمعة 18 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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قالت مصادر مصرفية، يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، إن الريال اليمني يواصل انهياره في محافظة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وأوضحت المصادر لـ”مأرب برس“، إن سعر الدولار تجاوز 835 ريال خلال تعاملات، اليوم، فيما وصل سعر الريال السعودي 219 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.

ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الجمعة 18 /9/ 2020

-عدن:

الشراء:

السعودي: 218

الدولار: 830



البيع:

السعودي:219

الدولار :835

- صنعاء:

الشراء:

السعودي: 160.5

الدولار :607

البيع:

السعودي: 161

الدولار: 610

* الاسعار غير ثابتة وتختلف من مدينة إلى أخرى