أ ف ب: ”الانتقالي الجنوبي“ يعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن ترامب يمنح زعيما خليجيا ارفع واندر وسام في الولايات المتحدة الأمريكية عاجل: انهيار جديد للريال اليمني والدولار يحقق أعلى صعود له ومصادر مصرفية تكشف آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن تقرير غربي يكشف عن مخاطر جسيمة تنتظر اليمن بعد التطبيع الإماراتي مع إسرائيل تفاصيل مكالمة عسكرية بين نائب الرئيس واللواء امين العكيمي وفاة لاعب رياضي بعد إصابته برصاصة خلال تشييع جنازة معارك عنيفة جنوب مأرب وقوات ”الشرعية“ تنفذ عملية عسكرية محكمة والعشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح وزارة الخارجية الأمريكية تكشف عن الجهة الرئيسية التي تسببت في انفجار مرفأ بيروت انفجار اول عاصمة خليجية بالمظاهرات ضد التطبيع حفتر يتسبب في انهيار أسعار النفط عالميا بسبب تصريح صغير جدا
قالت مصادر مصرفية، يوم الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، إن الريال اليمني يواصل انهياره في محافظة عدن وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأوضحت المصادر لـ”مأرب برس“، إن سعر الدولار تجاوز 835 ريال خلال تعاملات، اليوم، فيما وصل سعر الريال السعودي 219 ريال، متوقعة أن يواصل الريال الانهيار ليبلغ 1000 ريال للدولار الواحد خلال القادمة.
ورجح خبراء ومتعاملون مصرفيون استمرار انهيار الريال بشكل متسارع خلال الأيام القادمة، الأمر الذي قد يعجل بوقوع مجاعة شاملة تعم جميع المناطق اليمنية.
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، الجمعة 18 /9/ 2020
-عدن:
الشراء:
السعودي: 218
الدولار: 830
البيع:
السعودي:219
الدولار :835
- صنعاء:
الشراء:
السعودي: 160.5
الدولار :607
البيع:
السعودي: 161
الدولار: 610
* الاسعار غير ثابتة وتختلف من مدينة إلى أخرى