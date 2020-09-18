تفاصيل مكالمة عسكرية بين نائب الرئيس واللواء امين العكيمي

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أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للإطلاع على المستجدات الميدانية وأحوال المقاتلين الأبطال المرابطين في مختلف جبهات وميادين الحرية والكرامة ضد أدوات إيران المتمثلة في مليشيا الحوثي الكهنوتية.
وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالانتصارات التي يسطرها أبطال الجيش ورجال المقاومة الأحرار على إمتداد جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية في محافظة الجوف،
معبراً عن تقديره للدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة ودورهم الكبير في إسناد المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.
واطمأن نائب الرئيس، خلال الاتصال، على سير المعركة وتنفيذ المهام العسكرية وأحوال المقاتلين الأبطال وما يتحلون به من شجاعة واستبسال ومعنوية قتالية عالية.
من جانبه عبر محافظ الجوف عن شكره وتقديره للاهتمام والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية والعسكرية، مؤكداً على مواصلة النضال حتى تحرير آخر شبر من محافظة الجوف ورفع المعاناة عن أبنائها واستعادة الأمن والاستقرار فيها.