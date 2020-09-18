معارك عنيفة جنوب مأرب وقوات ”الشرعية“ تنفذ عملية عسكرية محكمة والعشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح

الجمعة 18 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول، بقتل واصابة أكثر من 15 عنصرا حوثيا، اليوم، إثر كمين نصبته قوات الجيش الوطني جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقالت المصادر إن قوات الجيش الوطني مسنودة بمسلحي قبائل مراد نصبت كمين لمليشيات الحوثي في جبهة جنوب مأرب، أسفر عن إحراق طقمين ومقتل وإصابة أكثر من 15 عنصرا من مليشيات الحوثي، بحسب مركز سبأ الاعلامي.

وأكدت المصادر ذاتها أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تصدت لهجوم حوثي، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من المهاجمين.

وتشهد مناطق "المناقل ونجد المجمعة"، معارك عنيفة تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من استعادة مواقع عدة سيطرت عليها المليشيا قبل أيام.

والخميس، قال قائد محور بيحان، قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن مفرّح بحيبح إن المليشيا الحوثية المتمردة تلقت، الخميس، هزائم ساحقة وكبيرة في جبهة ماهلية، مشيرا إلى أنها المليشيات تقود عناصرها ومقاتليها إلى محارق الهلاك.