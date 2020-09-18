فضيحة جنسية جديدة للرئيس ترامب تقف ورائها عارضة أزياء

الجمعة 18 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مارب برس - وكالات

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اتهمت عارضة أزياء سابقة، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتداء الجنسي عليها في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس قبل 23 عامًا.

قالت إيمي دوريس (48 عامًا)، التي تعيش في فلوريدا، إنها شعرت "بالمرض" و"الانتهاك" بعد الاعتداء المزعوم خارج دورة للمياه في مقصورة كبار الزوار الخاصة به أثناء بطولة التنس المفتوحة في الولايات المتحدة في 5 سبتمبر 1997، وتحسس جسدها وكانت وقتها في الرابعة والعشرين من عمرها.

وفي مقابلة مع صحيفة "الجارديان"، قالت دوريس: "لقد دفع لسانه إلى حلقي وكنت أدفعه بعيدًا. وبعد ذلك أصبحت قبضته أكثر إحكامًا.

وأضافت: كنت في قبضته ولم أستطع الخروج منه. لا أعرف ما تسميه هذا عندما تلصق لسانك في حلق شخص ما. لكنني دفعته إلى الخارج بأسناني.

كنت أدفعه". غير أن محامي ترامب نفى "بأقوى العبارات الممكنة" أن يكون الرئيس قد ضايق أو أساء أو تصرف بشكل غير لائق تجاه دوريس.

وقال محامو ترامب إنه كان من الممكن أن يكون هناك العديد من الشهود على أي سوء سلوك جنسي في مقصورة كبار الشخصيات.

وأشاروا إلى أن جيسون بين، صديق دوريس السابق، أخبرهم أنه لا يتذكر لها أي ادعاءات من هذا القبيل في ذلك الوقت. تقول دوريس، إنها تعرفت على ترامب في عام 1997 من قبل بين ، الذي كان يعرف قطب العقارات ووصفه فيما بعد بأنه "أفضل صديق له