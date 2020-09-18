اختطفوه قبل أشهر وعذبوه حتى الموت وخرج جثة هامدة .. جريمة جديدة للحوثيين

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اكدت مصادر حقوقية في محافظة عمران، شمال اليمن،وفاة مختطف تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران.
وقالت المصادر إن الشاب صادق أحمد يحيى الغاوي، توفي تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي المتمردة.
وكانت مليشيا الحوثي المتمردة - طبقاً للمصادر - اختطفت الغاوي قبل 5 أشهر وأخفته في سجونها قبل أن تخرجه جثة هامدة وعليه آثار تعذيب وحشية.
وذكرت المصادر الحقوقية أن شقيق الغاوي و6 من أقربائه لا يزالون مخفيون في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة عمران.
وتوفي خلال السنوات الماضية عدد كبير من المختطفين في مختلف سجون ومعتقلات المليشيا الحوثية وذلك تحت التعذيب النفسي والجسدي الذين يتعرضون له في تلك السجون والمعتقلات.