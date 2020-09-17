دبلوماسي إسرائيلي يفجر فضحية سياسية بخصوص الإمارات

الخميس 17 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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قال دبلوماسي إسرائيلي، إن العلاقة مع الإمارات بدأت قبل 26 عاما، وباتت اليوم علنية بعد اتفاق التطبيع الذي عقد في واشنطن.

ونشر السفير الإسرائيلي في ألمانيا جيرمي إيسخاروف صورتين له مع السفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، خلال حفل توقيع اتفاق التطبيع، الأولى بكمامة والأخرى بدون.

، معلقا: " في هذا اليوم بعد سنوات عديدة من الصداقة والاتصالات السرية، يمكنني التقاط صورة مع صديقي العزيز يوسف العتيبة بدون أقنعة". وكان إيسخاروف هو أول دبلوماسي إسرائيلي يلتقي مع مسؤول إماراتي، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقال إيسخاروف لموقع تايمز أوف إسرائيل: "أعرف يوسف العتيبة منذ سنوات عديدة، خلال هذا الوقت طورنا صداقة شخصية قائمة على الثقة وحسن التقدير والمصداقية المتبادلة".

وأضاف: "أن تكون قادرًا أخيرًا على (نزع القناع) عن العلاقة، ولو لفترة وجيزة فقط، هذا هو استكمال لدائرة شخصية تفتح الآن دائرة أكبر بكثير بين بلدينا". ففي عام 1994، اتصل مستشار أمريكي عمل مع دول الخليج مع إيسخاروف، الرجل الثالث في السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

، وقال إن الإمارات تريد أن تعرف موقف إسرائيل تجاه سعي أبوظبي لشراء طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة. ويذكر الدبلوماسي الإسرائيلي أن "الإمارات أرادت تجنب الاشتباكات معنا في الكونغرس في ما يتعلق بالاتفاقيات الخاصة بمبيعات الدفاع، وقد قلت: دعونا نجتمع ونناقش".

وقال الموقع الإسرائيلي: "بعد أيام قليلة، توجه إيسخاروف إلى مكتب المستشار الأمريكي والتقى بأكاديمي إماراتي يُدعى جمال السويدي، الذي أسس في ذلك الوقت مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مدعوم من الحكومة ترأسه حتى وقت سابق من هذا العام".

وأضاف: "كان السويدي أيضًا مستشارًا رفيع المستوى لمحمد بن زايد، نجل الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، والزعيم الفعلي للبلاد حاليًا". وقال إيسخاروف: "لقد التقينا للمرة الأولى وتدفقت المحادثات، عن العديد من الأشياء المختلفة، أصبح من الواضح بسرعة كبيرة أن المحادثة كانت تكشف الكثير من الأفكار والمصالح المتشابهة التي شاركناها".

وقال عن اجتماعه مع السويدي عام 1994: "حسب علمي، كانت هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها دبلوماسي إسرائيلي، محادثة مع مسؤول من الإمارات".

وأضاف: "توغلت المحادثات في قضايا أوسع، لتوسيع المحادثة بيننا، لقد أشعلت الأمل في أن يتطور هذا بالتأكيد، في الوقت المناسب، إلى شيء أعمق، لم أكن متوهمًا أن هذه ستكون عملية سريعة جدًا، لكنني شعرت حقًا أنها يمكن أن تؤدي إلى شيء جوهري للغاية".

وأشار إلى أنهما التقيا عدة مرات، وبدءا في تطوير علاقة ثقة متبادلة. وقال المسؤول الإسرائيلي: "أحد أهم الأشياء في مثل هذه المناقشات هو أن تكون حذرا للغاية، وأن تكون قادرا على الحفاظ على مصداقيتك".

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنه "في نهاية المطاف، حصل الإماراتيون على طائرات F-16". وقال إيسخاروف لمجلة دير شبيغل الألمانية، في وقت سابق من هذا العام: "أتذكر اجتماعًا لرئيس الوزراء (الراحل) إسحاق رابين في البنتاغون، وكما ورد بالفعل، قال رابين: لن نعترض".