فيروس كورونا يفتك بفريق رياضي برتغالي شهير

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ذكرت مصادر صحفية أن فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي أصيب بنكسة قبل يومين من انطلاق منافسات الدوري المحلي، بعد اكتشاف 10 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، من بينهم ثمانية لاعبين والمدرب روبن أموريم.
وبحسب ما أفادت به مصادر مقربة من النادي لوكالة "فرانس برس" الأربعاء فإن جميع المصابين لم تظهر عليهم أعراض المرض.
وينطلق الدوري المحلي الجمعة في ظل إقامة المباريات من دون جماهير ووسط إجراءات صحية صارمة خوفاً من جائحة "كوفيد-19"، على أن يستهل سبورتينغ لشبونة مبارياته أمام ضيفه جيل فيتشنتي.
وكان فريق سبورتينغ لشبونة ألغى الأحد الماضي مباراة ودية أمام نادي نابولي الإيطالي بعدما تبين وجود ثلاث حالات إيجابية بفيروس "كوفيد-19" بين لاعبيه، قبل أن يرتفع العدد الثلاثاء إلى سبع حالات.
وكان نادي جيل فيسنتي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 15 حالة إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه، من بينهم 10 لاعبين وخمسة أعضاء من الطاقم التدريبي، قبل أن يقرر معاودة التمارين الأربعاء مع اللاعبين الذين خضعوا للفحوص و.
جاءت نتائجهم سلبية. وقال متحدث باسم النادي: "تم رفع الحجر وعاد الفريق للتمارين هذا الصباح مع اللاعبين الـ 15 المتوفرين"، في وقت ما زالت الحالات الإيجابية "في الحجر الصحي"
. ولم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن إلغاء المباراة المرتقبة السبت، فيما كان أكد وزير الصحة أنطونيو لاسيردا الاثنين أن السلطات ستجري تقييماً "قبل كل مباراة".