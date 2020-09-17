التحالف يعلن احباط هجوم حوثي جديد

بعد ساعات من وصوله لقيادة المعارك جنوب مأرب.. اللواء ”بحيبح“ يزف البشرى ويكشف حقيقة انتصارات الحوثي في ”ماهلية“ و”رحبة“ ويوجه رسالة قوية لقبائل ”مراد“ ويؤكد: ”الآن نطارد المليشيا وهي منسحبة هاربة“ (12696)