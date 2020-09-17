التحالف يعلن احباط هجوم حوثي جديد

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اعلن التحالف العربي مساء الخميس تدمير طائرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي.
وقالت وكالة واس ان الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.
اما الحوثيون فقالوا انهم استهدفوا بطائرة مسيرة من نوع صماد 3 هدفا عسكريا في مطار أبها جنوبي السعودية.