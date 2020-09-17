خمس تصرّفات على الإنترنت تكشف أسرار العلاقات الزوجية

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ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تقريب المسافات والأشخاص من بعضهم البعض، كما أن تلعب دوراً كبيراً في تواصل الأحبّة والأصدقاء مع بعضهم البعض.
ومع هذا، فإنّ العديد من الدراسات كشفت أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أدّت إلى تعزيز الخلافات الزوجية، وهناك بعض التصرفات عبر الإنترنت تدلّ على ضعف العلاقة بين الزوجين.
1- قضاء وقت طويل على مواقع التواصل
إذا كان شريك حياتك يمضي وقتاً طويلاً في تصفح مواقع التواصل، فهذا مؤشر يجب أن تأخذه بعين الاعتبار وتواجه الشريك بذلك، خصوصاً إذا أثرت هذه العادة على التواصل بينكما بشكل بارز.
2- مشاركة العديد من المنشورات عن العلاقة الزوجية
يقول الخبراء أنّ مشاركة المنشورات عن العلاقة الزوجية هو أمر صحي في حال بقيت ضمن حدودها المعقولة. فشريك الحياة إن كان يحبك فعلاً، فإنه سيكون حريصاً على أسرار علاقتكما.
3- محركات البحث
تعتبر عمليات البحث التي يجريها شريك حياتك مؤشراً على عدم ولائه، خصوصاً إذا كان محرك البحث يضم الكثير من عمليات البحث عن أشخاص من الجنس الآخر، قد يكون شريكك معجباً بهم.
4- النبش في الدفاتر القديمة
إذا كان شريك حياتك يواصل ملاحقة أخبار علاقاته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذا يدل على أنه لم يتمكن من تجاوز هذه العلاقات.
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