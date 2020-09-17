أول شابة سعوديّة تعمل في مجال تلميع السيارات شاهد ماذا قالت

الخميس 17 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-أخبار الان

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تعتبر الشابة زهراء حمادة، أول سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات، وهي تقول أنها "تريد تجربة شيء جديد ومختلف في مجال يقتصر على الرجال"، موضحة أنها "اندفعت لهذه المهنة بقوّة بعد فترة من تجربتها، ونظراً لإعجابها بهذا العمل".

وفي حديث عبر برنامج "سيّدتي" على "روتانا خليجية"، أشارت إلى أنها "لم تجد وظيفة بعد انهاء دراستها"، موضحة أنها "لم تمكث في المنزل، وبحثت بنفسها وقامت بتطوير مهاراتها، وخاضت في مجالات مختلفة أخرى عمّا تعلمته ودرسته في تخصصها".

وأبدت حمادة استعدادها لإستقبال سيارات العملاء للعمل على تلميعها وتنجيدها، إلى جانب أعمال تزيين السيارة الأخرى، وقالت: "شعور جميل عندما يثق صاحب السيارة بي، ويترك سيارته من أجل أن أعمل عليها".

ومع هذا، فقد أكّدت حمادة أنها "تسعى لإطلاق مشروعها الخاص، وخلق بيئة عمل جديدة لغيرها من الفتيات".

بدوره، رأى الممثل الإداري للمشروع ضياء التكية أنّ "عمل الفتيات في مجال تلميع السيارات يُعد مشروعاً تجارياً فريداً من نوعه على الشارع التجاري"، وقال: "كانت أمامنا صعوبات عديدة وكثيرة في بداية تأسيس المشروع، وواجهنا رفضاً للفكرة في البداية". وأضاف: "المشروع هو بمثابة تجربة جديدة وتحدّ للمرأة السعودية القادرة على النجاح في أي مجال".