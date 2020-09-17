الماجستير بامتياز للباحث منصور حيدرة في إدارة الأعمال من جامعة عدن

الخميس 17 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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حصل الباحث منصور زيد حيدرة على درجة الماجستير بإمتياز في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن عن رسالتة الموسومة ب " واقع ممارسات التخطيط الإستراتيجي في المؤسسات الحكومية" دراسة تطبيقية على وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وأشادت لجنة المناقشة والحكم المكونة من الأستاذ مشارك دكتور أحمد بن همام مسرفا على الرسالة رئيسا، والأستاذ مشارك دكتور صادق الحريري مناقشا داخليا، والأستاذ مشارك دكتور توفيق باسردة مناقشا داخليا، بجهود الباحث، وبالنتائج التي توصلت إليها الدراسة.

حضر المناقشة عدد من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين، والكثير من الشخصيات الإجتماعية، وزملاء الباحث.