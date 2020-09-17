قناة الجزيرة تعري تزييف عمرو أديب بخصوص هدم المساجد في تركيا

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ردت قناة "الجزيرة" القطرية على مقاطع فيديو نشرها الإعلامي المصري عمرو أديب حول ما قال إنها عمليات هدم للمساجد بتركيا.
يأتي ذلك في إطار الحرب المشتعلة بين أديب مقدم برنامج "الحكاية" على قناة (MBC مصر)، وقناة "الجزيرة"، بعد أن أذاعت الأحيرة تقريرًا حول "هدم مساجد في مصر"، ورد الأول على ذلك بمقاطع فيديو لما قال إنه "هدم للمساجد في تركيا".
وقال أديب: "هو أردوغان بيهد علشان يعمر.. والسيسي بيهد علشان يبني القليس بتاع أبرهة الحبشي!!"، موضحا: "قناة الجزيرة بتقول ايه؟ وده ينفع فقط في تركيا، أردوغان بس هو الي بيهدم المساجد عشان جالها شوية ميه، السؤال المهم الي انتوا مرديتوش عليه، وطبعا اتحداكم تردوا عليه، طيب والجوامع التي في القرى التركية الكردية؟ دي اتهدت ليه؟.."
من جهتها، ردت قناة "الجزيرة" في تقرير نشرته عبر موقعها الرسمي، قائلة: "كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر حقيقة ملابسات ثلاثة مقاطع فيديو استخدمها عمرو أديب في برنامجه على فضائية إم بي سي مصر السعودية، واعتمد عليها بشكل رئيسي في سياق حديثه عما وصفها بـ’عمليات هدم للمساجد في تركيا" على غرار ما يحدث في مصر، حيث استخدم هذه المقاطع بشكل مضلل وفي غير السياق الحقيقي في إطار عقد مقارنة بين سلوك السلطات التركية وسلوك السلطات المصرية مع المساجد".
وكانت مصر شهدت هدم العديد من المساجد خلال الآونة الأخيرة بزعم تشييدها بشكل مخالف، وهو الأمر الذي أثار حالة من الاستياء بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، دفعت سلسلة القنوات المملوكة للأجهزة السيادية في مصر إلى إذاعة مقاطع تؤكد فيها أن مصر شهدت في عهد الرئيس الحالي تشييد مئات المساجد.