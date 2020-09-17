حريق ضخم بمكة المكرمة والدفاع المدني يتدخل داعية الإمارات وسيم يوسف ينقلب علي الدين والأخلاق والتاريخ إرضاء لليهود وبن زايد جريمة حوثية جديدة بنفس الطريقة والأسلوب.. قنص فتاة كانت تجلب الماء آلية جديدة مقترحة لاستئناف العمرة والحكومة تشكل لجنة اسماء 34 قياديا حوثيا ينتحلون رتبا عسكرية لقوا مصرعهم جميعا جماعة الحوثي تعلن مقتل 22 من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية بارزة .. اسماء القيادات السلطة المحلية في الحديدة تطلق النداء الأخير لإنقاذ العالم من قنبلة صافر ماذا كتب ضاحي خلفان حتى يثير جدلاً واسعاً على تويتر بعد الكتابة بالعبرية السودان ...تعلن القبض على 41 من الأشخاص وبحوزتهم متفجرات تكفي لنسف الخرطوم..وتفاصيل انتقادات يمنية ل نعومة إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب أمام مجلس الأمن
أفادت مصادر محلية،الخميس، أن قناصا حوثيا يتمركز في تبة السلال في تعز أطلق رصاصه على الشابة سبأ عبده صالح، البالغة من العمر 23 عاما، في وادي صالة شرقي مدينة تعز.
وبحسب المصادر، فإن الفتاة أيضاً كانت تحاول جلب الماء لعائلتها ما ادى الى اصابتها، مشيرة إلى أن والدة الفتاة كانت قد أصيبت برصاص قناص قبل عدة أشهر أيضاً.
وتأتي هذه الجريمة بعد سوى أسابيع قليلة على جريمة القناص الحوثي الذي استهدف طفلة يمنية في تعز كانت تهم لجلب الماء،(طفلة الماء) لتعود الميليشيا لأفعالها الإجرامية ثانية وبنفس الطريقة والأسلوب.