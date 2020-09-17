جريمة حوثية جديدة بنفس الطريقة والأسلوب.. قنص فتاة كانت تجلب الماء

الخميس 17 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أفادت مصادر محلية،الخميس، أن قناصا حوثيا يتمركز في تبة السلال في تعز أطلق رصاصه على الشابة سبأ عبده صالح، البالغة من العمر 23 عاما، في وادي صالة شرقي مدينة تعز.

وبحسب المصادر، فإن الفتاة أيضاً كانت تحاول جلب الماء لعائلتها ما ادى الى اصابتها، مشيرة إلى أن والدة الفتاة كانت قد أصيبت برصاص قناص قبل عدة أشهر أيضاً.

وتأتي هذه الجريمة بعد سوى أسابيع قليلة على جريمة القناص الحوثي الذي استهدف طفلة يمنية في تعز كانت تهم لجلب الماء،(طفلة الماء) لتعود الميليشيا لأفعالها الإجرامية ثانية وبنفس الطريقة والأسلوب.