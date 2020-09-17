آلية جديدة مقترحة لاستئناف العمرة والحكومة تشكل لجنة اسماء 34 قياديا حوثيا ينتحلون رتبا عسكرية لقوا مصرعهم جميعا جماعة الحوثي تعلن مقتل 22 من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية بارزة .. اسماء القيادات السلطة المحلية في الحديدة تطلق النداء الأخير لإنقاذ العالم من قنبلة صافر ماذا كتب ضاحي خلفان حتى يثير جدلاً واسعاً على تويتر بعد الكتابة بالعبرية السودان ...تعلن القبض على 41 من الأشخاص وبحوزتهم متفجرات تكفي لنسف الخرطوم..وتفاصيل انتقادات يمنية ل نعومة إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب أمام مجلس الأمن لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا وفد الشرعية يلتحق بممثلي المليشيات الحوثية لماذا الطيران المصري يحدد فئتين مسموح لهما بالسفر من وإلى السعودية..تفاصيل أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور)
أفادت مصادر مطلعة بأن الحكومة السعودية شكلت لجنة تتكون من 4 جهات حكومية لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة، مبينة أن اللجنة رفعت عدة مقترحات وتصورات للجهات العلیا المعنیة.
وقالت المصادر إن الجهات الحكومية المشاركة في اللجنة تتضمن كلا من وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.
وبينت أنه من بين المقترحات المطروحة، أن یتم البدء بعمرة الداخل وبعد ذلك بعمرة الخارج، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل وقریب من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة، وإطلاق تطبیق أو منصة یتم من خلالها التقدیم لغرض أداء العمرة.
وتابعت أن المقترحات تضمنت التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من فیروس كورونا، وأیضا العمل على ترتیب بروتوكولات مماثلة وقریبة من بروتوكول الحج.
جدير بالذكر أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات العمرة بنهاية فبراير الماضي، كما تم تعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في بداية مارس 2020.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية في وقت سابق، أنه بناء على ما رفعته الجهات المختصة بشأن مستجدات المواجهة مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، واستمرار ارتفاع معدلات انتشار الوباء في عدد من الدول، التي يواجه بعضها حالياً موجة ثانية من الجائحة، سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا.
وأضاف المصدر أن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا ستتم بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.
يأتي هذا التصريح بالتزامن مع تصريح مسؤول وزارة الداخلية الذي أشار إلى أهمية أن يكون رفع تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها وفتح المنافذ بشكل تدريجي، بما يتيح الفرصة لتقييم الوضع خلال الأشهر القادمة، إلى حين زوال المخاطر الصحية المرتبطة بالجائحة، وظهور لقاحات مناسبة لفيروس كورونا.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد لرفع التعليق والسماح المشار إليهما في الفقرة (1) من هذا البند (أولًا)، قبل 30 يومًا من تاريخ 1 يناير 2021، ولوزارة الصحة إذا تطلب الأمر حينذاك أن ترفع بطلب وضع اشتراطات صحية وقائية على المسافرين والناقلين، أثناء السفر، وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.