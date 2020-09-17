جماعة الحوثي تعلن مقتل 22 من مسلحيها بينهم قيادات ميدانية بارزة .. اسماء القيادات

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أعلنت جماعة الحوثي، الأربعاء، مقتل 22 من مسلحيها بينهم 3 قياديين ميدانيين رفيعين، خلال مواجهات مع القوات الحكومية اليمنية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الخاضعة لسيطرة الجماعة في خبرين منفصلين، إنه تم " تشييع 16 من أفراد الجيش واللجان الشعبية (عسكريين ومسلحين حوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن".
ومن بين من تم تشييعهم، بحسب الوكالة، القائدان الميدانيان "اللواء محمد علي صالح كندش، والعميد أحمد محمد علي حفيظ".
وفي محافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين) بأقصى شمالي اليمن، "تم تشييع 6 من مقاتلي الجماعة"، وفق الوكالة.
وذكرت أن "من بين من تم تشييعهم القائد الميداني العميد عبدالله يحيى علي مزروع".
وأشارت الوكالة، إلى أن الجميع "سقطوا وهم في ميادين العزة والكرامة"، في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية، أو غارات لطيران التحالف العربي،دون تحديد المكان.