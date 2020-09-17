السلطة المحلية في الحديدة تطلق النداء الأخير لإنقاذ العالم من قنبلة صافر ماذا كتب ضاحي خلفان حتى يثير جدلاً واسعاً على تويتر بعد الكتابة بالعبرية السودان ...تعلن القبض على 41 من الأشخاص وبحوزتهم متفجرات تكفي لنسف الخرطوم..وتفاصيل انتقادات يمنية ل نعومة إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب أمام مجلس الأمن لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا وفد الشرعية يلتحق بممثلي المليشيات الحوثية لماذا الطيران المصري يحدد فئتين مسموح لهما بالسفر من وإلى السعودية..تفاصيل أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور) الأجهزة الأمنية بمأرب تفشل عملية خطيرة استعان المتورطون فيها بالنساء والملابس النسائية .. شاهد قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج.. ما سبب سخرية مستشار نتنياهو
أثار قائد شرطة دبي الأسبق، الفريق ضاحي خلفان، جدلا واسعا على تويتر بعد تغريدة له كتبها باللغة العبرية المعربة.
وكتب خلفان على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، "شالوم"، وهي كلمة من أصل العبرية وتعني "سلام".
وجاءت ردود الفعل على التغريدة ما بين مؤيدة ورافضه لما كتبه خلفان.
ورد المؤيدون لتغريدة ضاحي بتغريدات فيها الكلمة نفسها "شالوم"، بينما رد الرافضون للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل بصور لأطفال فلسطينيين مقتولين، وعلقوا بعبارات ترفض الاتفاقية التي وقعت بين إسرائيل والإمارات.
ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين.