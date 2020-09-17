لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا وفد الشرعية يلتحق بممثلي المليشيات الحوثية

الخميس 17 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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كشف مسؤول حكومي يمني معني بملف الأسرى والمعتقلين عن أن وفد الشرعية سيلتحق، اليوم (الخميس)، بممثلي الجماعة الحوثية إلى سويسرا لمناقشة آلية تبادل الأسرى والمحتجزين، برعاية من مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، و«اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

وكان طائرة أممية وصلت إلى مطار صنعاء، أول من أمس (الثلاثاء)، لنقل ممثلي الجماعة الحوثية، لحضور جولة المشاورات الأخيرة في سويسرا، على أمل أن تحقق اختراقاً يؤدي إلى إطلاق الدفعة المتفق عليها من الأسرى والمعتقلين، وعددها من الطرفين 1420 شخصاً.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية ماجد فضائل، وهو عضو في الفريق الحكومي المفاوض قوله: «إن اجتماع اللجان الإشرافية الذي سيعقد في مدينة جنيف السويسرية، ويأتي ضمن أطر مناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى المعتقلين المنبثق عن (اتفاقية السويد)».

وأوضح فضائل أن الاجتماع الذي سيقعد سيبحث إيجاد آلية لإطلاق سراح الجميع وفق مبدأ «تبادل الكل مقابل الكل» بدءاً بتنفيذ ما تم التوصل إليه في الأردن خلال الجولة الثالثة، الذي نص على إطلاق 1420 معتقلاً وأسيراً بشكل كامل، كمرحلة أولى، تتبعها مراحل لاحقاً حتى يتم الإفراج الكلي عن جميع الأسرى والمعتقلين.