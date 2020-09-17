لماذا الطيران المصري يحدد فئتين مسموح لهما بالسفر من وإلى السعودية..تفاصيل

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حددت شركة مصر للطيران فئتين يسمح لهما بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزارة الطيران المدني المصري.
وقالت الشركة في بيان لها عبر "فيسبوك": توجه مصر للطيران عناية السادة عملائها أنه في ضوء التعليمات الصادرة من هيئة الطيران المدني السعودي، فقد تقرر السماح بالسفر من وإلى المملكة العربية السعودية وذلك للمسافرين من الفئات الآتية:
وتابع البيان "يجب على جميع المسافرين ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 48 ساعة على الأكثر من الإقلاع من المطارات المصرية".
ونوهت الشركة بأن "هذا التعميم ساري اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2020".
وكانت وزارة الداخلية السعودية قد حددت فئات المواطنين المسموح لهم بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها اعتبارا من السادسة صباح الثلاثاء الماضي.
ونقلت صحيفة "عاجل" عن وزارة الداخلية السعودية، أن الفئات المسموح لها بالسفر تشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، من الفئات المسموح لها بالسفر خارج المملكة.
وبيّنت الوزارة، كذلك يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، حيث إنهم يعدون من الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة.