الخارجية ترفض توجيهات رئاسة الوزراء والسفير ”مارم“ يتجاهل مذكرة ”معين عبدالملك“ ويعين ”الضبياني“ خلفا لـ”الجهمي“

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قالت مصادر ديبلوماسية بسفارة اليمن في القاهرة، الاربعاء 16 سبتمبر/أيلول، أن وزارة الخارجية ترفض توجيهات رئيس الوزراء القاضية باستمرار ملحق شؤون المغتربين، ابراهيم الجهمي، في عمله.
وأطلعت المصادر ”مأرب برس“، على مذكرة صادرة من رئيس الوزراء، معين عبدالملك، لوزير الخارجية، وجهه فيها بالتوجيه للسفير اليمني في القاهرة، باستمرار ”الجهمي“ في عمله، بعد اعتراض وزارة شؤون المغتربين على قرار السفير بتوقيفه عن عمله، كون ذلك ليس من اختصاصه بل من اختصاص الوزارة.
وأشارت المصادر الى ان وزير الخارجية محمد الحضرمي، لم يتجاوب حتى اللحظة مع توجيهات رئيس الوزراء، ولم يصدر توجيهات للسفير باستمرار، ابراهيم الجهمي في عمله، مؤكدا ان السفير، محمد مارم أصدر، اليوم، قرار بتكليف الموظف في السفارة ”منيف الضبياني“ للقيام بعمل ملحق شؤن المغتربين.