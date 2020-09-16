أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور) الأجهزة الأمنية بمأرب تفشل عملية خطيرة استعان المتورطون فيها بالنساء والملابس النسائية .. شاهد قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج.. ما سبب سخرية مستشار نتنياهو أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك اعتقال داعية يمني انتقد التطبيع مع اسرائيل ومصيره مجهول منذ اسبوع البحرين تنفجر من الداخل وتعلن.. التطبيع لا يمثل شعبنا ولن يثمر يوم أسود على الحوثيين في مأرب.. ”رحوم“ و ”الحدباء“ تبتلع مليشياتهم والقتلى والأسرى بالعشرات وتباشير النصر تلوح من ”جبل مراد“ (آخر المستجدات) مقطع فيديو لناشطة سعودية يثير الغضب والجدل بفعلها أثناء الاستماع للقرآن - فيديو انجاز سيغير معادلات العالم ينطلق من تركيا ... بيرقدار يعلن عن أول سيارة طائرة .. فيديو
أعلنت شرطة محافظة مأرب (شرقي اليمن)، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، ضبط خلية حوثية نسائية أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة المختلفة لمليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر أمني، إن نقطة لقوات الأمن الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.
وأوضح أن عملية التهريب استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفاء الأسحلة وسط الملابس النسائية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.
وأمس الثلاثاء، نشر فريقخبراء الأمم المتحدة، تقرير له كشف فيه عن تجنيد الحوثيين لفتيات لا تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة، كجواسيس، مؤكدا إنه تلقى تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 14-17عاماً) لاستخدمهن كجواسيس.
وأشار التقرير إلى "استهداف الحوثيين للفتيات من العائلات التابعة لهم، أو العائلات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً أو المحتجزات، بشكل خاص للتجنيد"، مبينا أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي و / أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن.