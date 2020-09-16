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أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور)

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت شرطة محافظة مأرب (شرقي اليمن)، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، ضبط خلية حوثية نسائية أثناء محاولتها تهريب كمية من الأسلحة المختلفة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر أمني، إن نقطة لقوات الأمن الخاصة ضبطت كمية من الأسلحة المختلفة أثناء محاولة تهريبها على متن سيارة نوع تويوتا، حسبما أفاد الموقع الرسمي لمحافظة مأرب.

وأوضح أن عملية التهريب استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد إخفاء الأسحلة وسط الملابس النسائية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين تمهيدا لإحالتهم للجهات القضائية.

وأمس الثلاثاء، نشر فريقخبراء الأمم المتحدة، تقرير له كشف فيه عن تجنيد الحوثيين لفتيات لا تتجاوز أعمارهن السابعة عشرة، كجواسيس، مؤكدا إنه تلقى تقارير موثوقة بشأن تجنيد الحوثيين لـ34 فتاة (تتراوح أعمارهن بين 14-17عاماً) لاستخدمهن كجواسيس.

وأشار التقرير إلى "استهداف الحوثيين للفتيات من العائلات التابعة لهم، أو العائلات المحرومة اجتماعياً واقتصادياً أو المحتجزات، بشكل خاص للتجنيد"، مبينا أن 12 من هؤلاء الفتيات نجين من العنف الجنسي و / أو الزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن.

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