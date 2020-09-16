الأجهزة الأمنية بمأرب تفشل عملية خطيرة استعان المتورطون فيها بالنساء والملابس النسائية .. شاهد

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ضبطت إحدى نقاط قوات الأمن الخاص بمحافظة مأرب كمية من الأسلحة المختلفة أثناء كانت مهربة على متن سيارة تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد اخفائها وسط الملابس النسائية.

وأكد مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حُميد أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين مع الأسلحة تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. مشيدا باليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة ونجاحاتهم الأمنية المتواصلة.

وأوضح العميد حٌميد إلى أن كافة الوحدات الأمنية بشرطة مأرب على درجة عالية من الأهبة والجاهزية العالية، ولن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.