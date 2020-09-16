أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور) الأجهزة الأمنية بمأرب تفشل عملية خطيرة استعان المتورطون فيها بالنساء والملابس النسائية .. شاهد قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج.. ما سبب سخرية مستشار نتنياهو أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك اعتقال داعية يمني انتقد التطبيع مع اسرائيل ومصيره مجهول منذ اسبوع البحرين تنفجر من الداخل وتعلن.. التطبيع لا يمثل شعبنا ولن يثمر يوم أسود على الحوثيين في مأرب.. ”رحوم“ و ”الحدباء“ تبتلع مليشياتهم والقتلى والأسرى بالعشرات وتباشير النصر تلوح من ”جبل مراد“ (آخر المستجدات) مقطع فيديو لناشطة سعودية يثير الغضب والجدل بفعلها أثناء الاستماع للقرآن - فيديو انجاز سيغير معادلات العالم ينطلق من تركيا ... بيرقدار يعلن عن أول سيارة طائرة .. فيديو
ضبطت إحدى نقاط قوات الأمن الخاص بمحافظة مأرب كمية من الأسلحة المختلفة أثناء كانت مهربة على متن سيارة تويوتا، استخدمت فيها النساء للتمويه على رجال الأمن، بعد اخفائها وسط الملابس النسائية.
وأكد مدير عام شرطة محافظة مأرب، العميد يحيى حُميد أن الأجهزة الأمنية تستكمل التحقيقات مع الأشخاص المضبوطين مع الأسلحة تمهيدا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. مشيدا باليقظة والحس الأمني الذي يتمتع به أفراد النقاط الأمنية على مداخل ومخارج المحافظة ونجاحاتهم الأمنية المتواصلة.
وأوضح العميد حٌميد إلى أن كافة الوحدات الأمنية بشرطة مأرب على درجة عالية من الأهبة والجاهزية العالية، ولن تتهاون وستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه السعي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.