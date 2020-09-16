أمن مأرب يضبط خلية نسائية حوثية أثناء تهريبها أسلحة للمليشيا (صور) الأجهزة الأمنية بمأرب تفشل عملية خطيرة استعان المتورطون فيها بالنساء والملابس النسائية .. شاهد قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج.. ما سبب سخرية مستشار نتنياهو أول دولة عربية تطالب شعبها بحماية حساباتهم على الواتس اب وتقدم لهم الخطوات لذلك اعتقال داعية يمني انتقد التطبيع مع اسرائيل ومصيره مجهول منذ اسبوع البحرين تنفجر من الداخل وتعلن.. التطبيع لا يمثل شعبنا ولن يثمر يوم أسود على الحوثيين في مأرب.. ”رحوم“ و ”الحدباء“ تبتلع مليشياتهم والقتلى والأسرى بالعشرات وتباشير النصر تلوح من ”جبل مراد“ (آخر المستجدات) مقطع فيديو لناشطة سعودية يثير الغضب والجدل بفعلها أثناء الاستماع للقرآن - فيديو انجاز سيغير معادلات العالم ينطلق من تركيا ... بيرقدار يعلن عن أول سيارة طائرة .. فيديو
وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني( أمن المعلومات).
ووفق وكالة الأنباء الرسمية، “وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني”.
وأوضحت الوكالة أن “مشروع القرار يأتي في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات، وتوحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني”.
وفي مايو/ أيار 2017، تعرض الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية، وحسابها عبر موقع تويتر، إلى الاختراق داخل قطر وفي منطقة الشرق الأوسط.
وعقب ذلك، أعلنت الدوحة التحقيق فيما وصفته باختراق “من جهة غير معروفة” لوكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت آنذاك تصريحات نسبت لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالتعامل الأمريكي تجاه إيران، ونفتها الحكومة.