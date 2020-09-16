قطر تعلن عن إنشاء وكالة خاصة لأمن المعلومات

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وافق مجلس الوزراء القطري، الأربعاء، على مشروع قرار بإنشاء وكالة وطنية للأمن السيبراني( أمن المعلومات).

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، “وافق مجلس الوزراء القطري، على مشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني”.

وأوضحت الوكالة أن “مشروع القرار يأتي في إطار تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات، وتوحيد رؤى وجهود تأمين الفضاء السيبراني للدولة، والمحافظة على الأمن الوطني السيبراني”.

وفي مايو/ أيار 2017، تعرض الموقع الرسمي لوكالة الأنباء القطرية، وحسابها عبر موقع تويتر، إلى الاختراق داخل قطر وفي منطقة الشرق الأوسط.

وعقب ذلك، أعلنت الدوحة التحقيق فيما وصفته باختراق “من جهة غير معروفة” لوكالة الأنباء الرسمية، التي نشرت آنذاك تصريحات نسبت لأمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني تتعلق بالتعامل الأمريكي تجاه إيران، ونفتها الحكومة.