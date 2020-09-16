اعتقال داعية يمني انتقد التطبيع مع اسرائيل ومصيره مجهول منذ اسبوع

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أفادت مصادر محلية، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول، بقيام قوة تابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا، في عدن (جنوب اليمن) باعتقال داعية سلفي انتقد التطبيع مع اسرائيل.
وقالت المصادر إن قوة من ألوية الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي اعتقلت، الداعية ياسر العزاني، حينما كان يتنزه في أحد السواحل غرب محافظة عدن، واقتادته إلى مقر تابع لها في مدينة البريقه، ولا يزال مصيره مجهول حتى اللحظة.
وأشارت الى ان مليشيا الانتقالي اعتقلت العزاني على خلفية انتقاده للتطبيع مع اسرائيل، أثناء خطبته لصلاة الجمعة الماضية.
وفي 14 أغسطس/ آب المنصرم، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تأييده اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، عبر تغريدة لنائب رئيسه هاني بن بريك، اعتبر فيها الاتفاق "قرارا شجاعا من قائد حكيم".