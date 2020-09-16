مقطع فيديو لناشطة سعودية يثير الغضب والجدل بفعلها أثناء الاستماع للقرآن - فيديو

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثارت عارضة الأزياء السعودية الين سليمان موجة جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت فيديو وهي تقوم بوضع مستحضرات التجميل أثناء استماعها صوت القرآن الكريم.

وظهرت العارضة الين سليمان في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها “سناب شات”، وهي تضع المكياج على وجهها أثناء استماعها للقرآن، على عكس نجوم السوشيال ميديا الذين يضعون المكياج على أنغام موسيقى عربية أو اجنبية.

وقد أثار الفيديو الجدل بين الناشطون بين من اعتبر أنها لحظة خشوع والبعض الآخر الذي رأى أنها تستهزئ بالقرآن من خلال التصرف الغريب.