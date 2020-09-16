انجاز سيغير معادلات العالم ينطلق من تركيا ... بيرقدار يعلن عن أول سيارة طائرة .. فيديو

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شركة “بايكار” التركية، عن أول تجربة ناجحة لأول سيارة تركية طائرة، بإمكانيات تركية محلية.

وأفاد رئيس شركة بايكار، المهندس “سلجوق بيرقدار” بأن التجربة الأولى للسيارة الطائرة “جزري” أتمت اختبار الطيران بنجاح.

وقال في بيرقدار في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”؛ أول سيارة طائرة تركية (جزري) التي نعمل على تطويرها أتمت اختبار الطيران الأول بنجاح.

وتعمل شركة “بايكار” على تطوير السيارة الطائرة بخبرات وإمكانيات تركية محلية، إذ صممها وصنعها مهندسون أتراك 100%.

وأكملت السيارة الطائرة اختبار الطيران الأول لها بنجاح، حيث تمكنت من القيام برحلتين مختلفتين في نفس الليلة بفضل نظام الطيران الذكي والمستقل الذي تمتلكه.

وارتفع النموذج الأولي منها والذي يبلغ وزنه 230 كلغ إلى 10 أمتار بعد أن بدأت الاختبارات عليها منذ أسبوع لكن بوجود حبال الأمان.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “بايكار” لصناعة الطائرات المسيرة، لعبت دورا بارزا في إنتاج وتصنيع المسيرات التركية بأنواعها المختلفة.

والتي أدت مهام عالية الدقة في العمليات العسكرية التي أجرتها تركيا خارج الحدود وداخلها.

ومن الجدير ذكره أن تركيا حققت إنجازات كبيرة خاصة مجال قطاع الطيران.

حيث دعمت إنتاج العديد من المسيرات بقدرات محلية ووطنية، وذلك في إطار سعيها للاعتماد على الذات والاستغناء عن الخارج في تقنيات وأنظمة الطيران.