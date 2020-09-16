الإمارات تعلن تحركها لتطوير موانئ إسرائيل ومناطقها الحرة

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قالت شركة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، إنها تقيم تطوير موانئ ومناطق حرة بإسرائيل، مشيرة إلى أنه جرى توقيع مذكرات تفاهم بهذا الشأن مع الجانب الإسرائيلي.
وأضافت "موانئ دبي العالمية"، أن رئيس مجلس إدارة المجموعة وقع مذكرات تفاهم مع "دوفرتاور" المملوكة لشلومي فوجيل المشارك في ملكية "إسرائيل شيبياردز" وميناء إيلات.
ولفتت الشركة إلى أنها تقيم احتمال تأسيس مسار شحن بحري مباشر بين إيلات وجبل علي في دبي.
وأشارت "موانئ دبي العالمية" إلى أنها و"جمارك دبي" تقيمان فرصا لتطوير روابط تجارية بين الإمارات وإسرائيل.