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ميسي يترك برشلونة وشأنه لهذه الأسباب

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يواجه برشلونة خطر فقدان خدمات قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حال الانضمام لمنتخب بلاده، للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

وسيلعب المنتخب الأرجنتيني مباراتين ضمن تصفيات مونديال "قطر 2022" أمام كل من الإكوادور وبوليفيا، يومي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، تستوجب أن يدخل ميسي الحجر الصحي لمدة أسبوعين، قبل التواجد رفقة منتخب بلاده.

وسيتعين على النجم الأرجنتيني، في حال استدعائه إلى منتخب "التانغو"، السفر قبل أسبوعين من الموعد، ما يعني غيابه عن أول ثلاث مباريات ضمن الدوري الإسباني، أمام كل من فياريال وسيلتا فيغو وإشبيلية على الترتيب.

وسيبدأ برشلونة، الذي سيفتقد لخدمات عدد من لاعبيه بسبب المباريات الدولية، مشواره في الموسم الجديد لليغا (2020-2021)، بمواجهة فريق فياريال يوم 27 سبتمبر الجاري.

 
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