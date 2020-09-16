محافظ الجوف يعلن وصول قوات الشرعية الى مشارف مدينة الحزم ويؤكد: هدفنا ليس تحريرها فقط

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أكد محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي ،الاربعاء ،أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، أصبحت على مشارف مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، بعد الانتصارات الكبيرة التي تحققت خلال الأيام الماضية في أكثر من جبهة بالمحافظة.
وقال اللواء العكيمي لموقع الجيش إن الهدف الأساسي للقوات المسلحة هو تحرير واستعادة كامل تراب الوطن من مليشيا الحوثي الانقلابية، وليس تحرير مدينة الحزم فقط.
وأشار محافظ محافظة الجوف إلى أن المليشيا الانقلابية منيت بخسائر ساحقة في عدتها وعتادها العسكرية، وهي تتلقى الهزائم الكبيرة في جبهات وميادين القتال المختلفة في محافظة الجوف وغيرها من المحافظات.
وأوضح اللواء العكيمي أن المعنويات التي يتحلى بها أبطال الجيش ورجال القبائل تعانق قمم جبال عيبان وردفان الأشم، وهم يتقدمون بخطى ثابتة وواثقة نحو تحرير مدينة الحزم، وبقية المحافظات والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا التمرد والانقلاب الإمامية، وأن نهاية تلك العصابة الحوثية الإجرامية اقتربت.
وخلال الايام الماضية استطاعت قوات الجيش والمقاومة من تحرير مناطق ومواقع مهمة باتجاه عاصمة الجوف (الحزم) من الجهة الشرقية.