اتفاق سعودي روسي بشأن اليمن ومباحثات تناقش اطلاق تسوية شاملة

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عقدت مباحثات روسية سعودية، الأربعاء، على مستوى وزيري خارجية البلدين، حول تطورات أزمة اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "الوزير سيرغي لافروف، تلقى مكالمة هاتفية من نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ناقشا خلالها مستجدات الوضع في اليمن".

وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا الأوضاع العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في اليمن، وضرورة دعم الجهود الأممية الرامية لتوصل أطراف النزاع إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة وإطلاق تسوية شاملة لفترة ما بعد النزاع".

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه "لا يمكن المضي قدما في إحلال السلام والاستقرار المنشودين في اليمن، إلا من خلال مراعاة مصالح ودواعي قلق جميع القوى الرئيسية في البلاد، وتوحيد مساعي اللاعبين الخارجيين".

وأفاد البيان أن "الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات بنحو دوري بشأن الملف اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية".

وأمس الثلاثاء، حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث"، من "انزلاق البلاد بعيدا عن السلام، ما لم يتم إسكات البنادق".