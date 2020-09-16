السعودية تعلن عن اكتشاف آثار تاريخية تعود لـ120 ألف سنة ... شاهد أمطار متفاوتة الشدة في 5 محافظات خلال الساعات القادمة والأرصاد ينبه أبرز ما ورد في بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن وقضية الـ50 مليار الذي تحدث عنها مندوب اليمن بعد الامارات والبحرين.. 5 دول عربية تستعد للتطبيع رسميا مع اسرائيل طائرة تابعة للقوات الملكية السعودية تصل سقطرى القبض على عدد من المشتبه بهم في قتل رجل الأعمال الزوقري لأول مرة ينشرالبيت الأبيض ....تفاصيل اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج......تفاصيل البحرين تعلن شروط الدخول إليها عبر جسر الملك فهد في تطورات هي الأخطر..فنزويلا تعلن إسقاط طائرة أمريكية عبرت المجال الجوي للبلاد
أعلنت هيئة التراث بالسعودية ، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف آثار لأقدام بشرية وحيوانية في منطقة تبوك يعود تاريخها إلى اكثر من 120 ألف سنة؛
حيث يمثل هذا الاكتشاف الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية. وذكرت الهيئة، اكتشاف فريق سعودي دولي مشترك أثار أقدام لبشر وفيلة وحيوانات مفترسة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى أكثر من 120 ألف سنة من الان.
ويعد هذا الاكتشاف الأثري الجديد والهام يمثل الدليل العلمي الأول على أقدم وجود للإنسان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم لمحة نادرة عن بيئة الأحياء أثناء انتقال الانسان بهذه البقعة من العالم.