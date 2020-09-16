السعودية تعلن عن اكتشاف آثار تاريخية تعود لـ120 ألف سنة ... شاهد أمطار متفاوتة الشدة في 5 محافظات خلال الساعات القادمة والأرصاد ينبه أبرز ما ورد في بيان الحكومة اليمنية أمام مجلس الأمن وقضية الـ50 مليار الذي تحدث عنها مندوب اليمن بعد الامارات والبحرين.. 5 دول عربية تستعد للتطبيع رسميا مع اسرائيل طائرة تابعة للقوات الملكية السعودية تصل سقطرى القبض على عدد من المشتبه بهم في قتل رجل الأعمال الزوقري لأول مرة ينشرالبيت الأبيض ....تفاصيل اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج......تفاصيل البحرين تعلن شروط الدخول إليها عبر جسر الملك فهد في تطورات هي الأخطر..فنزويلا تعلن إسقاط طائرة أمريكية عبرت المجال الجوي للبلاد
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .
وأشار المركز في نشرته التنبيهية، ليوم الاربعاء إلى استمرار حالة عدم الاستقرار النسبي في الأجواء خلال فترتي الظهيرة والمساء على أجزاء من المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الجنوبية الغربية والوسطى .
وأفاد المركز بهطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات ( تعز ، إب ، الضالع ، البيضاء وذمار ؛لآفتاً إلى إمكانية امتدادها إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية المحاذية للسواحل الغربية خاصة محافظات حجة، المحويت وريمة ؛ وقد تشمل الأمطار أيضاً أجزاء متفرقة من المناطق الداخلية المحاذية للسواحل الجنوبية.
وتوقع استمرار نشاط الرياح الموسمية حول أرخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها بين 15- 35 عقدة.
ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول ؛محذراً الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى