القبض على عدد من المشتبه بهم في قتل رجل الأعمال الزوقري

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ضبطت الحملة الأمنية بشرطة تعز عدداً من المشتبه بهم في قضية مقتل رجل الأعمال محمود الزوقري والذي أقدمت مجموعة مسلحة على إطلاق النار عليه مساء الاثنين ما أدى إلى وفاته على الفور.
وحسب مصدر أمني بشرطة تعز فإن الأجهزة الأمنية وفور وقوع الحادثة باشرت مهامها وطوقت مكان الجريمة من قبل الحملة الأمنية وإدارة البحث الجنائي والأدلة الجنائية كما تم أخذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الجناة وكشف ملابسة الحادثة ولاتزال التحقيقات جارية مع المشتبه بهم حتى يتم معرفة ملابسات الجريمة والدوافع المؤدية إليها.
وأكد المصدر أنه ومن خلال التحقيقات الأولية مع المشتبه بهم اتضح بأن حادثة مقتل رجل الأعمال الزوقري جنائية بحته ولا صحة مطلقا لما تروج له بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي ومحاولة توظيف القضية سياسيا وحرف مسارها, داعيا كل وسائل الإعلام إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية .
وأكدت شرطة تعز أنها مستمرة في إجراءات التحقيق ولن تتهاون في ضبط بقية المطلوبين والمتورطين في جريمة مقتل الزوقري وأنها ماضية في فرض هيبة الدولة وبسط نفوذها وملاحقة كافة العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمطلوبين أمنياً .