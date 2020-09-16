العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج......تفاصيل

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العراق يسلم الكويت رفات 21 مفقودا منذ حرب الخليج يسلم العراق اليوم الأربعاء، الكويت رفات 21 أسيرا فقدوا خلال حرب الخليج الأولى عند اجتياح العراق للأراضي الكويتية.
وقالت السفارة الكويتية في بغداد ببيان صحفي: "استمرارا للجهود المبذولة بملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى يتم اليوم نقل وتسليم رفات يعتقد بأنها تعود لأسرى ومفقودين كويتيين عثر عليهم في بادية السماوة بناء على المؤشرات الأولية".
وأضافت: "سيتم اجراء عمليات الفحص الجيني والتعرف على تلك الرفات في دولة الكويت من خلال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات الاسری والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الأخرى".