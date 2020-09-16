إنهيارات غير مسبوقة في صفوف المليشيات عقب تقدم لقوات الجيش الوطني على مواقع جديدة شرق صنعاء

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حررت قوات الجيش اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال الجيش الوطني في بيان إن قوات الجيش الوطني حررت مواقع التباب الصفر الاستراتيجية في جبهة نجد العتق، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأكد استعادة آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر الميليشيات في تلك المواقع، فيما دكّت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالميليشيات خسائر بشرية ومادية".
ونشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مقطع فيديو لعناصر الجيش الوطني من المواقع التي تم تحريرها في جبهة نهم شرق صنعاء.