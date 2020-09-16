اغتيال قيادي بارز في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع

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أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح، مساء الثلاثاء، اغتيال أحد قياداته بنيران مسلح في محافظة الضالع.
وقالت عن مصادر محلية أنه "تم اغتيال أحمد بن أحمد علي، رئيس فرع التجمع اليمني للإصلاح في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع، في ظروف لا تزال ملابساتها غامضة".
وأضافت المصادر أن"علي اغتيل برصاص المدعو عبد الله الشيبة (لم تذكر صفته أو تفاصيل عنه) بعد صلاة المغرب في قرية مثعدة بالأزارق".
وقال المصدر إن "عددا من قيادات وكوادر التجمع اليمني للإصلاح في محافظات الضالع وعدن ولحج (جنوب)، تعرضت خلال الفترة الماضية، للتصفية والاغتيال، منهم 3 قيادات في الضالع".