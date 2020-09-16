صحيفة أمريكية اتفاق تطبيع مع ثلاث دول عربية جديدة بعد البحرين والإمارات

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أمس (الثلاثاء)، عن مصادر بالإدارة الأميركية، أن الإدارة تتطلع لاتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل وثلاث دول عربية، بعد إعلان اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

وأوضحت المصادر، أن الدول الجديدة هي كل من سلطنة عُمان والسودان، بالإضافة إلى المغرب، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وتأتي تصريحات المصادر في الوقت الذي وصل فيه ممثلو كل من الإمارات والبحرين وإسرائيل، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، أمس، لتوقيع اتفاقية سلام مع الإمارات، وتوقيع إعلان اتفاق فقط بالنسبة للبحرين؛ تمهيداً لإنجاز اتفاقية تطبيع، مساء اليوم، في حدث قال مسؤولون في البيت الأبيض، إنه سيكون بحضور كبير.