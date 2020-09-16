هدية من نوع خاص يحصل عليها ملك البحريين من كوشنر صهر ترامب

الأربعاء 16 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بالتزامن مع توقيع المنامة وأبوظبي على اتفاقية السلام مع إسرائيل في "بلير هاوس" بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، كشف مسؤول في البيت الأبيض عن الهدية التي قدمها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الثلاثاء، على خلفية زيارته إلى المنامة مطلع الشهر الجاري.

ونشر مساعد ترامب والممثل الخاص للمفاوضات الدولية، آفي بيركوفيتز، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت صورة لكوشنر وملك البحرين بينما كان الأول يقدم هدية للشيخ حمد بن عيسى.

وقال بيركوفيتز: "اللحظة التي أعطى فيها جاريد كوشنر سمو الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك البحرين لفافة التوراة لكنيس في البحرين"، على حد قوله.

وكان قد زار كبير مستشاري البيت الأبيض البحرين في 1 سبتمبر الجاري بعد أن وصل إلى الإمارات على رأس وفد جاء على متن أول طائرة تجارية بين إسرائيل والإمارات.