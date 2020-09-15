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مالا تعرفه الزوجات عن خطورة الزنجبيل

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات
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على الرغم من فوائد الزنجبيل العديدة، إلا أن أضراره كثيرة أيضًا وخاصة على الكلى والمعدة والرحم؛ لذلك يجب وضعها في الاعتبار عند تناوله.

وكشف مختصون، أن تناول مكملات الزنجبيل بجرعات كبيرة تؤثر على الرحم وقد تحدث إجهاض ومضاعفات أخرى، ويسبب مشاكل في الحمل بشكل عام.

وأوضحوا أن تناول الزنجبيل الزائد أثناء الحمل يؤدي إلى ارتداد الحمض وحرقة المعدة.

وبشكل عام، قد قد يؤدي تناوله أو شربه إلى " حرقة في المعدة، معده مضطربة، تهيج الفم، يمكن أن يزيد من خطر النزيف ".

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