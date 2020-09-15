مالا تعرفه الزوجات عن خطورة الزنجبيل انهيار هو الأعلى تاريخياً يضرب العملة الوطنية والدولار يحقق زيادة قدرها 65 ريالا.. آخر تحديثات أسعار الصرف في صنعاء وعدن أمير سعودي يسخر من اكتشاف طبيب سعودي دواء عجيبا ضد كورونا قائد معارك جنوب مأرب يكشف مجريات الأحداث هناك ويؤكد: ”خسر الحوثي 500 فرد في مسافة لا تتجاوز 5كم ومراد ستكون مقبرة لمليشياته“ اجتماع في سويسرا لطرفي الصراع في اليمن ومصدر في الأمم المتحدة يكشف موعده وزارة التعليم العالي تكشف مستجدات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين اكتشاف علمي يكشف مناطق الرغبة الجنسية في الدماغ طالب عربي يحرق نفسه بسبب رئيس الجامعة توبيخ إيراني جديد لأبوظبي والمنامة بسبب اتفاقات العار قوات ”الشرعية“ تتقدم شرقي صنعاء وتحرر ”التباب الصفر“
علق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على اكتشاف الطبيب السعودي يوسف البلوي، دواء فعالا وصفه بـ"العجيب"، يكافح فيروس كورونا.
وقال الأمير السعودي في تغريده عبر "تويتر": "لا أشكك في علم الدكتور وفقه الله وجزاه خيرا.. ولكن إعلان اكتشاف دواء لكورونا أمر كبير جدا ينبغي إن صح ذلك إعلانه عن طريق الجهات المسؤولة في الدولة ووزارة الصحة تحديدا.. سيما أن الدكتور سلمه الله يقول أن الدواء جرب على حالات خطرة بعد موافقتها ونجح.. ننتظر رأيا رسميا".
وكان البلوي قد قال في مقطع فيديو نشره رئيس مركز "تعارفوا" للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح والذي قام بحذفه لاحقا، إنه تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.
وأضاف أنه تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج.