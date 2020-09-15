اجتماع في سويسرا لطرفي الصراع في اليمن ومصدر في الأمم المتحدة يكشف موعده

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ رويترز

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يجتمع وفدان يمثلان طرفي الحرب في اليمن في سويسرا هذا الأسبوع لبحث اتفاق، تدعمه الأمم المتحدة لتبادل الأسرى، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يسفر عن إطلاق سراح بعضهم.

وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم استئناف “الترتيبات اللوجستية التي تسمح” بإجراء المحادثات في سويسرا هذا الأسبوع بين الوفدين. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الخميس.

وقال جريفيث للمجلس “تعهد الطرفان في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن السجناء والمعتقلين المرتبطين بالنزاع، وواصلا مناقشاتهما للوفاء بهذا الالتزام في عمّان في وقت سابق من هذا العام... ما أتمناه هو أن يسفر هذا الاجتماع فعلا عن الإفراج عن بعض السجناء”.

وقالت ”رويترز" ان محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي أبلغها بأن اللجنة المنبثقة من جماعته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.

وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بأنه أرسل “مسودة مفصلة” لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين في اليمن الأسبوع الماضي وأنه “حان الوقت الآن لكي تختتم الأطراف المفاوضات بسرعة”.

كما قال إنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب الغنية بالغاز، وهي آخر معقل حكومي يشهد قتالا منذ عام، مضيفا “التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن”.