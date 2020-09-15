اجتماع في سويسرا لطرفي الصراع في اليمن ومصدر في الأمم المتحدة يكشف موعده وزارة التعليم العالي تكشف مستجدات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين اكتشاف علمي يكشف مناطق الرغبة الجنسية في الدماغ طالب عربي يحرق نفسه بسبب رئيس الجامعة توبيخ إيراني جديد لأبوظبي والمنامة بسبب اتفاقات العار قوات ”الشرعية“ تتقدم شرقي صنعاء وتحرر ”التباب الصفر“ ضاحي خلفان يروي قصص الصالحين من قسس النصاري تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية نوعية تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية.. صور وأسماء أفراد الخلية أكبر مصارف الامارات يرتمي في أحضان تل أبيب لأول مرة.. ”غريفيث“ يصارح العالم بحقيقة الوضع في اليمن ويؤكد: ”سقوط مأرب يعني سقوط العملية السياسية“
يجتمع وفدان يمثلان طرفي الحرب في اليمن في سويسرا هذا الأسبوع لبحث اتفاق، تدعمه الأمم المتحدة لتبادل الأسرى، قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث يوم الثلاثاء إنه يأمل في أن يسفر عن إطلاق سراح بعضهم.
وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي بأنه سيتم استئناف “الترتيبات اللوجستية التي تسمح” بإجراء المحادثات في سويسرا هذا الأسبوع بين الوفدين. وقال مصدر في الأمم المتحدة إن من المقرر أن تبدأ المحادثات يوم الخميس.
وقال جريفيث للمجلس “تعهد الطرفان في ستوكهولم عام 2018 بالإفراج عن السجناء والمعتقلين المرتبطين بالنزاع، وواصلا مناقشاتهما للوفاء بهذا الالتزام في عمّان في وقت سابق من هذا العام... ما أتمناه هو أن يسفر هذا الاجتماع فعلا عن الإفراج عن بعض السجناء”.
وقالت ”رويترز" ان محمد عبد السلام كبير مفاوضي جماعة الحوثي أبلغها بأن اللجنة المنبثقة من جماعته ستغادر صنعاء على متن طائرة تابعة للأمم المتحدة.
وأبلغ جريفيث مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة بأنه أرسل “مسودة مفصلة” لاتفاق وقف إطلاق النار إلى الطرفين المتحاربين في اليمن الأسبوع الماضي وأنه “حان الوقت الآن لكي تختتم الأطراف المفاوضات بسرعة”.
كما قال إنه لا ينبغي التقليل من الأهمية السياسية لمأرب الغنية بالغاز، وهي آخر معقل حكومي يشهد قتالا منذ عام، مضيفا “التحولات والعواقب والأحداث العسكرية في مأرب لها آثار مضاعفة على آليات الصراع في جميع أنحاء اليمن”.