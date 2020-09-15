وزارة التعليم العالي تكشف مستجدات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام الجاري 2020م الاسبوع القادم.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، حرص الحكومة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلاب الدارسين في الخارج رغم صعوبة الظروف المالية الراهنة..معربا عن ثقته بتفهم الطلاب لطبيعة الظروف الاستثنائية الراهنة.

واشار المصدر ،الى ان الوزارة تعمل بجهود كبيرة على تحقيق الانتظام في صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وتوفير كل ما يلزم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.