اجتماع في سويسرا لطرفي الصراع في اليمن ومصدر في الأمم المتحدة يكشف موعده وزارة التعليم العالي تكشف مستجدات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين اكتشاف علمي يكشف مناطق الرغبة الجنسية في الدماغ طالب عربي يحرق نفسه بسبب رئيس الجامعة توبيخ إيراني جديد لأبوظبي والمنامة بسبب اتفاقات العار قوات ”الشرعية“ تتقدم شرقي صنعاء وتحرر ”التباب الصفر“ ضاحي خلفان يروي قصص الصالحين من قسس النصاري تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية نوعية تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية.. صور وأسماء أفراد الخلية أكبر مصارف الامارات يرتمي في أحضان تل أبيب لأول مرة.. ”غريفيث“ يصارح العالم بحقيقة الوضع في اليمن ويؤكد: ”سقوط مأرب يعني سقوط العملية السياسية“
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم تحويل مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج للربع الأول من العام الجاري 2020م الاسبوع القادم.
وأكد مصدر مسؤول في الوزارة، حرص الحكومة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلاب الدارسين في الخارج رغم صعوبة الظروف المالية الراهنة..معربا عن ثقته بتفهم الطلاب لطبيعة الظروف الاستثنائية الراهنة.
واشار المصدر ،الى ان الوزارة تعمل بجهود كبيرة على تحقيق الانتظام في صرف مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج وتوفير كل ما يلزم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.