طالب عربي يحرق نفسه بسبب رئيس الجامعة

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أقدم طالب أردني على إضرام النار في نفسه، بسبب رفض رئيس إحدى الجامعات الخاصة مقابلته، بحسب مصادر أمنية تحدثت لصحيفة الغد الأردنية.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإثنين، إنها تتابع بشكل حثيث قضية الطالب بجامعة الإسراء، حيث خاطبت رئيس الجامعة للوقوف على ملابسات القضية.

وأشارت إلى أن الحادثة تعتبر "مؤشرا خطيرا لا بد من الوقوف عنده، ودراسة الدوافع التي تقف خلفه والعمل على منع تكراره".

من جهته طالب المنسق العام للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" فاخر دعاس، الاثنين، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، الوزارة بإجراء تحقيق في قضية الطالب الذي أحرق نفسه، وعدم اكتفائها بتقرير رئاسة الجامعة حول الموضوع، محذرا من استفراد الجامعات الخاصة بالطلبة، واصفا ما حدث بــ"الخطير".

وبحسب ناشطين فقد قام أحمد الشخانبة وهو طالب هندسة مدنية، بسكب مادة البنزين على نفسه وأشعل النار فيه أمام مبنى رئاسة الجامعة، وأكدت مصادر جامعية أنه جرى إسعافه إلى مستشفى الحمايدة في مادبا على الفور، ومن ثم نُقل إلى مشفى البشير ليتلقى العلاج.

وعن سبب إحراق نفسه، قال مغردون إن رئيس الجامعة حرم “الشخانبة” من التقدم للامتحانات النهائية بسبب رسوم مترتبة عليه.

وبحسب رواية بعض المغردين، فإن أحمد منذ أسبوعين وهو يفاوض المدير المالي في الجامعة، محاولا تأمين دفعات لسداد المبلغ المترتب عليه.

وقالوا إن أحمد توجه إلى مكتب رئيس الجامعة ليتفق معه، لكن الرئيس اعتذر، ومنعه من الدخول لمكتب رئاسة