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توبيخ إيراني جديد لأبوظبي والمنامة بسبب اتفاقات العار

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجهت السلطات الإيرانية توبيخا على سبيل النصيحة إلى حكام الإمارات والبحرين، بعد إعلانهما التطبيع مع إسرائيل.

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني في الشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن على "حكام الإمارات والبحرين اكتساب الدروس والعبر من التاريخ"، مؤكدا أن "اتفاق المساومة بين النظام البحريني والكيان الاسرائيلي المختلق خيانة لأهداف الإسلام والشعب الفلسطيني في تحرير القدس الشريف".

ونصح حكام الإمارات والبحرين "غير الأكفاء أن لا يمارسوا تعبيد الطريق لمشاريع الكيان الصهيوني في المنطقة"، كما "نصحهم بالتفكير بالتبعات الشديدة واكتساب الدروس والعبر من التاريخ لأن حبل أمريكا قد تآكل منذ فترة طويلة".

وتوجه وزير الخارجية عبدالله بن زايد ورئيس وزراء إسرائيل إلى واشنطن لتوقيع اتفاق العار غدا وسط حداد فلسطيني ودعوات للغضب والانتفاض ضد هذه الاتفاقيات التي وصفوها باتفاقيات لأنظمة "الردة والخيانة" بحسب بيان رسمي للفصائل الفلسطينية.

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