قوات ”الشرعية“ تتقدم شرقي صنعاء وتحرر ”التباب الصفر“

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول، تحرير مواقع كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية مدعومة إيرانياً في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة فان قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية حررت مواقع ”التباب الصفر“ الإستراتيجية في جبهة "نجد العتق"، خلال معارك عنيفة تكبّدت فيها المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".
وأوضح، أن أبطال الجيش استعادوا آليات وأسلحة كانت بحوزة عناصر المليشيات في تلك المواقع، مشيرا إلى أن مدفعية الجيش الوطني دكت تجمعات ومواقع وتعزيزات للمليشيات الحوثية في مواقع قريبة من جبهة نجد العتق، وألحقت بالمليشيات خسائر بشرية ومادية.
وكان الجيش أعلن أمس الاثنين، السيطرة على مواقع في ذات الجبهة خلال معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثي، فيما دمرت مقاتلات التحالف ثلاثة أطقم عسكرية للحوثيين.