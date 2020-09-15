قوات ”الشرعية“ تتقدم شرقي صنعاء وتحرر ”التباب الصفر“ ضاحي خلفان يروي قصص الصالحين من قسس النصاري تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية نوعية تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية.. صور وأسماء أفراد الخلية أكبر مصارف الامارات يرتمي في أحضان تل أبيب لأول مرة.. ”غريفيث“ يصارح العالم بحقيقة الوضع في اليمن ويؤكد: ”سقوط مأرب يعني سقوط العملية السياسية“ تحقيق عاجل وإجراءات عقابية ضد إعلامية شهيرة ساندت المحجّبات فضيحة غريبة وعادية لدى العرب لكنها تهز وزارة الخارجية الأميركية غريفيث يعلن عن مسودة مفصلة سلمها للاطراف اليمنية ويتحدث عن أمر مقلق للغاية بصنعاء الشرطة السعودية تكشف هوية 3 أشخاص تحرشوا بعدد من النساء في بالرياض ترتيبات لانتقال الحكم في دولة خليجية وسط تعتيم شديد
أشار ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - إلى قصة قس سويدي أعلن إسلامه رغم ضغوط الكنيسة في بلده.
وأعاد "خلفان" الإشارة إلى القصة التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول التغريدة التي أشار لها خلفان: القسيس السويدي النرويجي ليف شتني 75 عاما يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى أحمد ويهاجر إلى المغرب، التلفزيون السويديSVT أصدر قبل أيام فيلما عن حكايته وكيف تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن رآه يصلي ويقرأ القرآن. الكنيسة أرسلت مندوبة إلى المغرب لتقنعه بترك الإسلام ولكنه ثبت على دينه.