ضاحي خلفان يروي قصص الصالحين من قسس النصاري

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشار ضاحي خلفان - نائب رئيس شرطة دبي - إلى قصة قس سويدي أعلن إسلامه رغم ضغوط الكنيسة في بلده.

وأعاد "خلفان" الإشارة إلى القصة التي تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول التغريدة التي أشار لها خلفان: القسيس السويدي النرويجي ليف شتني 75 عاما يعلن إسلامه ويغير اسمه إلى أحمد ويهاجر إلى المغرب، التلفزيون السويديSVT أصدر قبل أيام فيلما عن حكايته وكيف تسبب شاب مغربي لاجئ في إسلامه بعد أن رآه يصلي ويقرأ القرآن. الكنيسة أرسلت مندوبة إلى المغرب لتقنعه بترك الإسلام ولكنه ثبت على دينه.