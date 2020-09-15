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أكبر مصارف الامارات يرتمي في أحضان تل أبيب

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أعلن "بنك الإمارات دبي الوطني"، أكبر مصرف في إمارة دبي توقيعه مذكرة تفاهم مع بنك "هبوعليم" الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من البلدين.

وقال بيان صادر عن حكومة دبي، إن هذه الاتفاقية "تعد الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل".

وتم توقيع الاتفاقية بحضور، هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في "بنك هبوعليم"، بحسب البيان.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي، شاين نيلسون، قوله "ننظر للمستقبل بعين التفاؤل وسنعمل أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون على المستويين الاقتصادي والتجاري".

وبحسب نيلسون، "ستقدم هذه الاتفاقية فرصة قيمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا".

من جانبه، أكد كوتلر، بحسب البيان، أن الاتفاق "يمثل إنجازاا لافتا سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي مع دول أخرى".

وأعلنت إسرائيل والإمارات في 13 أغسطس 2020 عن اتفاق بوساطة أميركية لتطبيع العلاقات بينهما، بعد سنوات شهدت تقاربا بين البلدين.

ومن المقرر أن يشرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال احتفال في البيت الأبيض، الثلاثاء، على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ما يطلق عليها الأميركيون "اتفاقات أبراهام"، تيمنا بالنبي ابراهيم، الذي يعتبر أبا الديانات الثلاث، اليهودية والمسيحية والإسلام.

 
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