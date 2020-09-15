غريفيث يعلن عن مسودة مفصلة سلمها للاطراف اليمنية ويتحدث عن أمر مقلق للغاية بصنعاء

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث انه ارسل "مسودة مفصلة" بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين(الشرعية والحوثيين) ،الأسبوع الماضي.
وأضاف في جلسة لمجلس الأمن بشأن تطورات الوضع في اليمن اليوم الثلاثاء، أنه حان الوقت لتوصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق، متحدثا عن انتهاكات لوقف إطلاق النار في الحديدة تتواصل يوميا.
وعبر عن قلق كبير إزاء الوضع الإنساني في اليمن، لافتا إلى أن إغلاق الحوثيين مطار صنعاء أمام المساعدات أمر مقلق للغاية.
وقال المبعوث الدولي إلى اليمن: نتوقع رؤية ممثلي أطراف النزاع اليمني هذا الأسبوع في سويسرا لبحث ملف تبادل السجناء.