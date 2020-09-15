الشرطة السعودية تكشف هوية 3 أشخاص تحرشوا بعدد من النساء في بالرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم ، من تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة.
ومن جانبه،صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.
وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.