آخر الاخبار

ضاحي خلفان يروي قصص الصالحين من قسس النصاري تفاصيل عملية استخباراتية وأمنية نوعية تكللت بإسقاط خلية حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الايرانية.. صور وأسماء أفراد الخلية أكبر مصارف الامارات يرتمي في أحضان تل أبيب لأول مرة.. ”غريفيث“ يصارح العالم بحقيقة الوضع في اليمن ويؤكد: ”سقوط مأرب يعني سقوط العملية السياسية“ تحقيق عاجل وإجراءات عقابية ضد إعلامية شهيرة ساندت المحجّبات فضيحة غريبة وعادية لدى العرب لكنها تهز وزارة الخارجية الأميركية غريفيث يعلن عن مسودة مفصلة سلمها للاطراف اليمنية ويتحدث عن أمر مقلق للغاية بصنعاء الشرطة السعودية تكشف هوية 3 أشخاص تحرشوا بعدد من النساء في بالرياض ترتيبات لانتقال الحكم في دولة خليجية وسط تعتيم شديد لاعبو الهلال السعودي يعلنون موقفهم من زملائهم المصابين بفيروس كورونا

الشرطة السعودية تكشف هوية 3 أشخاص تحرشوا بعدد من النساء في بالرياض

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 292

 

تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم ، من تحديد هويات ثلاثة أشخاص تحرشوا بمجموعة من النساء بأحد الأماكن العامة.

ومن جانبه،صرّح مساعد المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت - بفضل الله - من تحديد هويات ثلاثة أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يتحرشون بمجموعة من النساء بألفاظ ذات مدلولات جنسية في أحد الأماكن العامة وتوثيقهم لذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم ثلاثة مواطنين.

وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم استناداً للمادة السادسة من نظام مكافحة جريمة التحرش، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

إقراء أيضاً
تحقيق عاجل وإجراءات عقابية ضد إعلامية شهيرة ساندت المحجّبات
شابة سعودية تثير غضب نساء المملكة وتشعل تويتر بسبب موقفها من زواج زوجها من امرأة
وريثة عرش الملكي في الحجر الصحي
”WFP“ و ”CSSW“ يحاربان سوء تغذية الأطفال والنساء.. أكثر من نصف مليون مستفيد في 2
مشاريع سعودية في عدن والمحافظ يتطلع لمشاريع أكبر
فيروس كورونا يباغت زعيم عربي ويخطف روح أحد كبار مقربيه
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس