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ترتيبات لانتقال الحكم في دولة خليجية وسط تعتيم شديد

الثلاثاء 15 سبتمبر-أيلول 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشف الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن ما أسماه ترتيبات لانتقال الحكم في دولة عربية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: ترتيبات انتقال الحكم في الكويت جارية على قدم وساق وسط. تعتيم شديد.

وكان أمير الكويت سافر إلى الخارج للعلاج خلال الفترة الماضية وسط أحاديث متضاربة بشأن حالته الصحية.

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