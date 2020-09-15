ترتيبات لانتقال الحكم في دولة خليجية وسط تعتيم شديد لاعبو الهلال السعودي يعلنون موقفهم من زملائهم المصابين بفيروس كورونا قطر تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من الجيران والتطبيع مع إسرائيل؟ بعد جولة من المفاوضات .. برشلونة يتوصل لاتفاق لضم مهاجم كبير وزارة الداخلية السعودية تزف خبرا سارا للسعوديين بخصوص مناسك العمرة بيان يحذر من تداعيات خطيرة لاستمرار الهجوم على مأرب هل تريد فقدان وزنك ... اليك أهم الخضروات المثالية لذلك مأرب: الاعلان عن تشكيل مجلس تربوي يضم عدد من مدراء مكاتب التربية بالجمهورية لماذا تغيب محمد بن زايد عن حفل التوقيع على اتفاقية التطبيع مع إسرائيل؟ تفاصيل مخفية أغرب اتفاقات ما قبل الزواج !
كشف الصحفي والأكاديمي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن ما أسماه ترتيبات لانتقال الحكم في دولة عربية.
وقال في تغريدة عبر تويتر: ترتيبات انتقال الحكم في الكويت جارية على قدم وساق وسط. تعتيم شديد.
وكان أمير الكويت سافر إلى الخارج للعلاج خلال الفترة الماضية وسط أحاديث متضاربة بشأن حالته الصحية.